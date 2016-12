Liam Neeson legge il primo capitolo di A Monster Calls

A Monster Calls ha già fatto il suo debutto in alcune sale statunitensi selezionate lo scorso 23 Dicembre ma il film di Juan Antonio Bayona a cui ha partecipato anche Liam Neeson, dando la voce al mostro, uscirà ufficialmente nei cinema il prossimo 6 Gennaio. Per l’occasione il talentoso attore ha voluto leggere il primo capitolo dell’omonimo libro per bambini scritto da Patrick Ness da cui è stata tratta la pellicola. Di seguito potrete gustarvi il video insieme alla sinossi ufficiale del romanzo.

SINOSSI: Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come fanno i mostri. Ma non è il mostro che Conor si aspettava. Il ragazzo si aspettava l’orribile incubo, quello che viene a trovarlo ogni notte da quando sua madre ha iniziato le cure mediche. Conor si aspettava l’entità fatta di tenebre, di vortici, di urla… No. Questo mostro è un po’ diverso. È un albero. Antico e selvaggio. Antico come una storia perduta. Selvaggio come una storia indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità.