Life on the Road: il ritorno musicale di David Brent

È sulla piattaforma Netflix che Ricky Gervais torna a raccontare le vicende del personaggio che lo ha reso celebre: il fastidiosissimo David Brent, capo degli uffici della Wernham Hogg di Slough, in Inghilterra. Questa volta, nel corso di 96 minuti e non una serie (come The Office), il venditore cercherà di realizzare il suo sogno di diventare una rock star.

Il racconto inizia proprio dal nervosamente felice viso di David Brent, che adesso lavora come rappresentante di prodotti per l’igiene personale per la Lavichem. L’uomo, ritenuto un idiota da (quasi) tutti i suoi colleghi, si trova così immerso in un ambiente ostile, che non capisce e non accetta la sua indole d’artista e filosofo. Un mondo che, per tre settimane, abbandonerà per andare in tour con la sua band, i Foregone Conclusion, composta da musicisti pagati dallo stesso Brent. Inizia così il viaggio del gruppo, fallimento dopo fallimento, per le piccole cittadine inglesi, esibendosi in concerti privi di pubblico e proponendo tutto l’estro creativo di Brent, alla ricerca di un contratto con una casa discografica. Quando l’occasione si presenterà, l’etichetta Toke Records nota Dom, l’amico rapper di David, sancendo la fine del progetto.

David Brent: Life on the Road, ideale capitolo successivo delle vicende del protagonista di The Office, conferma ancora una volta quanto tutto il potenziale comico-espressivo di Ricky Gervais si concentri sul lavoro, iniziato ormai più di 15 anni fa, sullo strampalato mondo di David Brent, raccontato, come nella serie, dalle finte telecamere della BBC, ancora impegnate a raccontare la vita del venditore di tamponi.

La quanto mai complessa architettura del personaggio si manifesta nelle irriverenti (e inconsapevoli) battute del povero Brent, un eterno sconfitto che non si rende conto di aver già perso in partenza. Attraverso una serie di spassose gag e il distacco che subito si crea tra il manager-solista e i componenti della band, che solo perché pagati continuano ad interagire con Brent, Ricky Gervais ripropone ciò che lo ha portato al successo, con lo stesso mix di acume e sfrontatezza (presente anche nelle musiche dei Foregone Conclusion) che lo ha reso popolare.