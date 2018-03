Life Sentence: la recensione della serie con Lucy Hale

Sul palinsesto della CW, rete statunitense affollata di serie tratte da fumetti DC Comics, è spuntata una novità che non potrebbe esser più tipica del canale: Life Sentence.

Protagonista di questo patinato dramedy è Stella (Lucy Hale), una ragazza in lotta con il cancro da otto anni e che, consapevole che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo, ha sempre vissuto la vita al massimo. Con il supporto in particolare del padre Paul (il Dylan Walsh di Nip/Tuck) ha fatto esperienze entusiasmanti, viaggiato per il mondo e sposato in fretta e furia l’inglese Wes (Elliot Knight, già visto in C’era una volta). Della sua vita non cambierebbe nulla e aspetta la morte con serenità. Ma che succede quando, improvvisamente, i medici le annunciano che è completamente guarita?

A voler essere onesti, nulla di drammatico. La premessa, di per sé interessantissima, di una persona che di colpo si ritrova davanti una vita intera anziché pochi mesi, realizzando così che il futuro può spaventare più della sua assenza, non va al di là di poche battute. Qualsiasi parvenza di introspezione o problema reale viene accantonata, e si preferiscono falsi drammi, come il fatto che Stella debba trovarsi un lavoro. Non proprio un ostacolo insormontabile.

Lo spunto di partenza, dunque, è poco funzionale alla trama, o meglio, alla mancanza di essa: tutto si riduce alla ripetizione degli stessi schemi. E questi schemi prevedono che Stella, una volta scoperto che la sua malattia ha fagocitato e distrutto la vita dei suoi familiari, cerchi goffamente di porvi rimedio. La falla sta nel fatto che anche i problemi dei suoi parenti sono dei non-problemi. La madre Ida (Gillian Vigman), per cominciare, si è scoperta bisessuale e ha lasciato il marito per una donna. Una cosa difficilmente riconducibile al cancro della figlia. Così come la salute di Stella ha ben poco a che vedere con la rinuncia alla scrittura di sua sorella Elizabeth (Brooke Lyons), che comunque ha una carriera e una splendida famiglia propria. Né con l’amoralità e la pigrizia del fratello Aiden (Jayson Blair). E tuttavia ognuna di queste persone incolpa Stella della propria situazione, cosa che li rende, se non proprio detestabili, perlomeno personaggi per i quali è difficilissimo provare empatia. La stessa Stella, per quanto interpretata da una Lucy Hale (Pretty Little Liars) che non potrebbe essere più perfetta per la parte, si presenta come qualcuno che, per non accorgersi della propria situazione familiare, più che da un oncologo avrebbe dovuto farsi curare da un oculista.

Le sorti dei personaggi non ci preoccupano mai veramente, perché sappiamo che non può accadergli nulla di male; eppure, allo stesso tempo, l’aspetto melodrammatico sovrasta quello comico, che invece avrebbe potuto essere una grandissima risorsa. Come commedia, Life Sentence avrebbe potuto funzionare, invece ci troviamo di fronte l’ennesimo prodotto grazioso ma dimenticabile, in cui tutto è troppo dolce e bello per essere vero.