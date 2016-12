Lion: Dev Patel e Rooney Mara nel nuovo trailer

La Weinstein Company ha diffuso il nuovo trailer ufficiale di Lion, film con Dev Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman che in Italia è stato presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma.

Diretto da Garth Davis, è un racconto commovente e nostalgico ambientato in India, basato sul romanzo autobiografico di Saroo Brierley, A Long Way Home. Nelle sale americane uscirà il giorno di Natale, mentre in Italia arriverà domani grazie a Eagle Pictures.

Su Vertigo24 potete leggere la recensione del film, a cura di Danila Giancipoli, dalla Festa del Cinema di Roma.