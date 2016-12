Logan (2017): nuovo poster, e presto nuovo trailer

Logan, diretto da James Mangold, è certamente tra i film più attesi del 2017. Il film, Liberamente ispirato alla serie a fumetti Vecchio Logan di Millar e McNiven, è il sequel di Wolverine – L’immortale (2013) e decimo film della serie X men.

Proprio Hugh Jackman, storico Wolverine, ha condiviso sul suo profilo Facebook un nuovo poster ufficiale del film che mostra proprio lui, Wolverine, camminare di spalle ad un evocativo crepuscolo:

La trama vedrà infatti Wolverine impegnato in una fuga drammatica e violenta attraverso il deserto, accompagnato dal Professor Charles Xavier che sarà interpretato, pare per l’ultima volta , dal grande Patrick Stewart, diciassette anni dopo il primo X-Men (2000).

Per un nuovo trailer che accresca le già alte aspettative suscitate dal teaser già uscito (breve ma evocativo, con la contraddittoria atmosfera di un western adrenalinico), il mese di punta è certamente gennaio. Nel caso il trailer dovesse debuttare prima nei cinema che online, possiamo aspettarci di trovarlo abbinato ad un titolo che permetta una connessione, anche pretestuosa, con la saga di X Men: ad esempio Split, di Shyamalan, in uscita il 20 gennaio e nel cui cast figura James McAvoy, il giovane Xavier in X Men: L’inizio.

La data d’uscita di Logan è fissata al 3 marzo 2017.