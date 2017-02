Logan: il primo dialogo di Calibano e altri dettagli nei nuovi spot tv

“Ti sta accadendo qualcosa Logan. Non stai guarendo“. Ecco le prime parole pronunciate dal Calibano interpretato da Stephen Merchant, nel primo dei due spot di Logan che sono stati appena diffusi.

Fino ad ora avevamo visto Calibano (la cui abilità è quella di rintracciare gli altri mutanti dai loro poteri) solo in foto, mentre ora, grazie alla nuova clip abbiamo il piacere di sentirlo parlare. A parte la frase di Calibano, nella clip sono inclusi anche alcuni momenti d’azione e un nuovo dialogo tra Charles Xavier (Patrick Stewart) e Logan (Hugh Jackman). Il Professor X afferma: “Ha bisogno d’aiuto. Quando ce ne andremo, ne arriveranno altri“. Logan si guarda nello specchio e dice: “Ultima corsa” e “Old man (Vecchio Uomo)“.

La seconda clip termina con il dialogo di Xavier e Logan. Il Professor dice: “Può imparare ad essere migliore“. Logan chiede: “Migliore di me?“, mentre Xavier risponde: “In realtà…sì“.

James Mangold sta dirigendo la pellicola su uno script di Michael Green, Scott Frank e dello stesso Mangold. Il film è prodotto da Simon Kinberg, Hutch Parker e Lauren Shuler Donner.

Sinossi di Logan: In un futuro non molto distante, un Logan esausto si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio sul confine Messicano. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo insieme alla sua eredità terminano quando arriva un giovane mutante, inseguito da forze oscure.

FONTE: Comicbook