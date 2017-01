Ecco il nuovo emozionante trailer di Logan. A meno di due mesi dall’uscita del film nelle sale (3 marzo 2017), la 20th Century Fox, essendo in piena fase promozionale, ha rilasciato un nuovo trailer.

Nel film Logan è invecchiato e i suoi poteri sono diminuiti. Anche Xavier è malato, sembra che gli XMen stiano per scomparire. Ma qualche speranza potrebbe riposta in una ragazzina che Wolverine cercherà in ogni modo di proteggere.

Qui sotto il trailer originale e in italiano: