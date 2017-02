Logan: Hugh Jackman parla del suo addio a Wolverine

Hugh Jackman interpreterà per l’ultima volta il celebre mutante Wolverine in Logan, per tale motivo ha deciso di spendere qualche parola sul personaggio, dicendogli addio.

Sono solo parole di elogio quelle di Jackman nei confronti del personaggio e di tutta la troupe con cui ha lavorato in questi anni:

“Ho messo tutto me stesso in ogni sequenza, scena e inquadratura di questo film. Non avrei potuto dare così tanto, se non mi fossi fatto precedentemente una promessa, quella che Logan sarebbe stato il mio ultimo film nei panni di Wolverine. È un personaggio che amo. Devo tutta la mia carriera a lui“.

Nel frattempo, la sua co-star Patrick Stewart, al contrario, non dirà molto presto addio al suo personaggio, ovvero il Professor X:

“Hugh ci ha salutato. Io ancora non sono pronto ad abbandonare“.

L’uscita di Logan nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 1 marzo 2017. Non vorrete mica perdervi l’ultima volta di Hugh Jackman come Wolverine!

FONTE: Comingsoon.net