Logan: Hugh Jackman rivela che Logan è il preferito della trilogia

L’attore australiano Hugh Jackman ha rivelato in un’intervista a ETonline che Logan è il suo film preferito della trilogia di Wolverine, personaggio che interpreta ormai da 17 anni (il primo X-Men diretto da Bryan Singer risale infatti al 2000).

Hugh Jackman ha spiegato quanto per lui sia stato splendido girare ancora con James Mangold (direttore di tutti e tre i film sul mutante con gli artigli), e quanto per la sua ultima interpretazione di Wolverine abbia messo tutto se stesso. “È il mio terzo film con lui” ha spiegato nell’intervista ” e con un sacco di persone dello staff che sono dietro le quinte dal primo film della saga. Non dimenticherò mai alcuni giorni di riprese. Per questo film ho dato l’anima anche perchè ho deciso da subito che sarebbe stato l’ultimo. Devo a Wolverine la mia carriera per questo in Logan ho messo tutta la mia intensità”

Nel film c’è anche il professor Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart anche lui nel mondo dei mutanti da 17 anni. L’attore si è detto ugualmente felice di stare sul set e di averlo condiviso ancora con grande gioia con Hugh Jackman: “È stato facile e piacevole condividere il set insieme. Questa è una storia che va avanti da 17 anni, una storia con il suo mondo e i suoi personaggi. Negli anni Hugh non è assolutamente cambiato come persona ma lo è come attore. Qui è stato straordinario per come è riuscito a esprimere non la rabbia ma la stanchezza, la solitudine e l’isolamento del suo personaggio”

L’uscita di Logan è prevista per il 1 marzo 2017.