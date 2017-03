Logan: Hugh Jackman condivide un video del dietro le quinte

Logan, dopo tanta attesa, è finalmente uscito nelle sale cinematografiche italiane e mondiali. La star Hugh Jackman, proprio durante i primi giorni del release della pellicola, ha condiviso sul suo account twitter un video del dietro le quinte, durante la realizzazione del film.

Il video mostra Hugh Jackman impegnato in un “esagerato” doppiaggio per una delle sequenze d’azione di Logan. Poi si ferma, respira e dice “Ciao“.

Sinossi di Logan: In un futuro non molto distante, un Logan esausto si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio sul confine Messicano. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo insieme alla sua eredità terminano quando arriva un giovane mutante, inseguito da forze oscure.

