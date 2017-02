Logan: il nuovo spot sulle note di Amazing Grace

Tra i film più attesi del prossimo Festival di Berlino c’è sicuramente Logan, terzo ed ultimo spin-off dedicato al personaggio di Wolverine. Il film si è già fatto notare per i suggestivi trailer, ed anche lo spot esteso presentato la scorsa sera in occasione del Super Bowl non ha deluso le aspettative. Le immagini scorrono senza dialogo sulle bellissime note di Amazing Grace mentre un affaticato Hugh Jackman lotta contro nuovi nemici. Nel cast del film ritornerà Patrick Stewart nel ruolo di Xavier, con accanto Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle. Logan uscirà nelle sale italiane il prossimo 1 Marzo, intanto questo è il nuovo spot: