Logan: il regista James Mangold fa chiarezza sulla continuity

James Mangold, regista di Logan – The Wolverine (2017), ha utilizzato Twitter per rispondere ai dubbi dei fan della saga di X-Men, in confusione a causa di una serie di recentissime speculazioni e voci sul capitolo finale della trilogia dedicata al personaggio di Wolverine (Hugh Jackman).

Lo stesso Jackman aveva infatti rilasciato alcune dichiarazioni potenzialmente fuorvianti in un’intervista dello scorso weekend a Digital Spy, affermando che il suo ultimo film come Wolverine si sarebbe ambientato in un universo differente e slegato rispetto ai precedenti titoli del franchise X-Men:

Lo capirete quando avrete modo di vedere tutto il film […], non è solo diverso in termini di timeline e ambientazione, è realmente un altro universo. Effettivamente ci sono premesse del tutto differenti, tutto questo diventerà chiaro più avanti.

Dichiarazioni che hanno sorpreso molti, specie considerando il coinvolgimento del Professor Xavier (interpretato da Patrick Stewart), personaggio chiave e dal ruolo determinante nell’intera storia del franchise. La risposta ai timori dei fan, twittata da Mangold, punta a eliminare ogni fraintendimento ridimensionando quanto dichiarato, forse imprudentemente, da Jackman. Ecco cos’ha twittato Mangold:

Semplicemente non credo che Hugh abbia detto esattamente questo. Il film è ambientato nel 2029, cioè 5 anni dopo ogni evento precedentemente narrato dai film di X-Men. Dal momento che abbiamo scelto di ambientarlo dopo tutti gli altri film, ci siamo presi qualche libertà. Tutto qui, tranquilli.

Dichiarazioni che sembrano non lasciare spazio a dubbi: Logan seguirà esattamente la continuity sinora trattata dai film della 20th Century Fox, anche se probabilmente non sarà denso di richiami ai film precedenti, sviluppandosi con una certa autonomia; questo sembra essere il vero senso delle dichiarazioni di Jackman. Per saperlo dovremo aspettare il 3 marzo 2017, data in cui il film uscirà nelle sale.