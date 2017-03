Logan: James Mangold aveva già rivelato il finale in WOLVERINE – l’Immortale

James Mangold nelle ultime ore, ha confermato che il finale di Logan era già stato rivelato nella pellicola Wolverine – l’Immortale.

Aveva tutta l’aria di essere la solita fan theory, invece Mangold ha confermato la teoria di un fan, che su twitter aveva notato una somiglianza molto sospetta con una scena descritta in Wolverine – l’Immortale.

In un passaggio del film Yukio interpretata da Rila Fukushima, che è in grado di prevedere il futuro, dice a Wolverine: “Ti vedo disteso di schiena, c’è sangue dappertutto. Stai tenendo in mano il tuo cuore”. Una scena che vedremo più in avanti nel film ma che, come ha notato questo attento fan su Twitter, assomiglia molto al finale di Logan – The Wolverine, in cui il supereroe morente stringe la mano di sua figlia Laura/X-23.

Mangold con un simpatico Tweet si congratula con il fan e conferma la sua teoria, spiazzando un po tutti.

Di seguito troverete il tweet del fan e il botta e risposta con il regista James Mangold:

@MauriceTheChosenOne to

@ mang0ld you had this set up the whole time?!?!?!?!?

@Mangold: ”well done Maurice”

