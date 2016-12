Contrariamente alla notizia circolata in rete nella giornata di ieri, non ci sarà nessun cammeo di Deadpool in Logan, il prossimo cinecomic dedicato al personaggio di Wolverine con Hugh Jackman di nuovo nei panni del mutante Marvel. A smentire tutto ci hanno pensato nientemeno che il regista del film James Mangold e Ryan Reynolds, il Deadpool cinematografico, oltre che Jackman stesso.

Il falso scoop del cammeo era stato divulgato da The Wrap.