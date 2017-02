Logan: i protagonisti nel suggestivo poster IMAX

20th Century Fox ha diffuso il nuovo poster IMAX di Logan – The Wolverine, film che lo ricordiamo segna l’ultima apparizione di Hugh Jackman nei panni del mutante degli X-Men (anche se alcune voci, comprese quelle di Ryan Reynolds, vorrebbero una sua ulteriore comparsa nel sequel di Deadpool).

Oltre a Jackman, nel cast troviamo anche Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

Diretto da James Mangold, la pellicola verrà presentata in questi giorni alla Berlinale per arrivare in sala il 1° marzo 2017.