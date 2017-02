È subito virale un video pubblciato sulla pagina twitter Logan, che mostra il lavoro di Logan dopo aver lasciato gli X-Men. Le immagini sono in bianco e nero e sono accompagnate dalla voce in sottofondo dello stesso Logan. Nel video lo vediamo scortare vari clienti in una limousine, delle ragazze di un addio al nubilato, dei ricchi signori.

Questo spiega quindi la macchina nera che Logan guida in tutti i trailer del film che ci sono arrivati fin ora.

In attesa del 1 marzo ecco il video: