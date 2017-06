London Film Festival 2017: Breathe, il film diretto da Andy Serkis aprirà il festival

La 61° edizione del London Film Festival 2017 verrà aperta da: Breathe, debutto alla regia del mitico Andy Serkis. Nel cast della pellicola sono presenti gli attori Andrew Garfield e Claire Foy.

Il London Film aprirà le sue porte il 4 Ottobre e ha scelto l’ambizioso progetto del neo regista Serkis, che racconta la vita di Robin Cavendish (Andrew Garfield), paralizzato dal collo in giù sin dall’età di 28 anni, che accompagnato dalla devota moglie Diana (Claire Foy), decide di sostenere e difendere i diritti dei disabili, in giro per il mondo. Insieme al fedele amico Teddy Hall, più avanti inventerà il primo prototipo di sedia a rotelle con respiratore.

La sceneggiatura è firmata da William Nicholson, già autore del Il gladiatore.

Breathe verrà presentato in anteprima europea il 4 ottobre presso l’Odeon Leicester Square.

