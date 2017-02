Lou: il nuovo personaggio Pixar che combatte il bullismo

Lou. Questo il titolo del nuovo corto che aprirà Cars 3. La Pixar ha già pubblicato online un piccolo anticipo di quello che sarà il corto di apertura. Come tutti sappiamo per ogni film Pixar non può mancare un piccolo gioiellino che lo precede. Pensiamo solo a Lava il corto di apertura di Inside Out, rimasto memorabile. E tornando indietro a esattamente 20 anni fa anche a Geri’s Game, che apriva A Bug’s Life.

Nella foto vediamo una scatola di oggetti smarriti dalla quale spunta uno strano personaggio composto da una felpa col cappuccio e da due palle da baseball come occhi che sbirciano fuori. Sappiamo di trovarci in un parcogiochi e quella strana creatura è Lou che veglia sui bambini del parco. Quando un bullo di nome JJ prende di mira dei bambini, Lou entra in azione.

Lou è diretto da Dave Mullins (animatore che ha lavorato anche in Cars e Alla ricerca di Nemo) che ha spiegato come il corto voglia affrontare il problema del bullismo.

Qui sotto la foto di Lou e un piccolo revival con Geri’s Game