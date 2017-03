Love Actually: ecco finalmente l’atteso sequel [VIDEO]

Sono passati quasi 14 anni da quel Natale 2003 in cui nelle sale cinematografiche uscì Love Actually, film diventato poi cult nel genere delle commedie romantiche, e non solo. Ora possiamo vedere come è proseguita la vita dei tanti personaggi del film in questo cortometraggio di 15 minuti, realizzato in occasione del Red Nose Day, una maratona televisiva che avviene annualmente in Gran Bretagna per raccogliere fondi a scopo benefico. Tornano così ad essere diretti da Richard Curtis tanti attori che avevano partecipato al film corale originale come Liam Neeson, Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Lincoln e altri. Potrete vedere la versione integrale del corto di seguito, grazie a All you need is NERD.