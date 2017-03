Love Actually Reunion: ecco il primo teaser

Arriverà sul piccolo schermo britannico il prossimo 24 Marzo l’atteso corto di 10 minuti che riunirà i protagonisti del cult Love Actually. Come sappiamo, l’iniziativa è stata promossa in occasione della maratona di beneficenza nota come Red Note Day e vedrà rivestire le celebri vesti che hanno cambiato la commedia romantica attori come Hugh Grant, Colin Firt, Keira Knightley, Liam Neeson ed anche Andrew Lincoln. Proprio quest’ultimo è il protagonista del primo teaser della reunion che lo vede interpretare di nuovo la famosa scena dei cartelloni diventata un must dell’amore non corrisposto. Ecco il breve filmato: