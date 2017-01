Lovesong: Riley Keough e Jena Malone nel primo trailer ufficiale

È stato diffuso il primo trailer ufficiale dell’indie Lovesong, nuovo film della regista coreana So Yong Kim, che torna dietro la macchina da presa quattro anni dopo For Ellen.

Nel film le protagoniste sono Riley Keough e Jena Malone, con Brooklyn Decker, Amy Seimetz e Rosanna Arquette e le musiche di Jóhann Jóhannsson.

Sinossi: Sarah decide di partire per un viaggio on the road con la piccola figlia e la sua migliore amica, Mindy. Quando Mindy e Sarah iniziano a diventare intime nel corso del viaggio Mindy decide di abbandonarle improvvisamente. Dopo tre anni di silenzio, la stessa Mindy invita Sarah al suo matrimonio.

Presentato al Sundance Film Festival 2016, la pellicola arriverà nelle sale statunitensi il 17 febbraio 2017.