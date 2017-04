L’uomo d’acciaio: Joe Manganiello stava per ottenere la parte di Superman

Da spogliarellista, per poi passare a sexy licantropo, fino ad arrivare a Slade Wilson / Deathstroke. Di chi stiamo parlando? Ovviamente dell’affascinante e talentuoso Joe Manganiello, che è appena riuscito a ottenere la parte di Slade Wilson alias Deathstroke in The Batman di Matt Reeves con Ben Affleck.

Stando a quanto riferito dallo stesso attore, però, Joe Manganiello avrebbe potuto far parte dell’Universo Esteso DC già molto tempo fa. Manganiello, infatti, era in lizza per vestire i panni di Clark Kent / Superman ne L’uomo d’acciaio diretto da Zack Snyder. L’attore è apparso nei panni di Flash Thompson nel primo e nel terzo film del franchise di Spider-Man diretto da Sam Raimi.

Riguardo al suo coinvolgimento ne L’uomo d’acciaio, Manganiello ha dichiarato:

“Avevo incontrato Zack. Ho avuto con lui una riunione di circa un’ora e mezza, e fondamentalmente è stato proprio questo incontro a far scaturire tutti i successivi problemi“.

Sfortunatamente fu costretto ad abbandonare il progetto quando l’HBO (network con cui era sotto contratto in quel periodo) rifiutò di farlo partecipare al progetto. Ricordiamo che Manganiello era impegnato a girare True Blood.

FONTE: Comicbook.com