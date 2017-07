Lynda Carter sull’ipotetica apparizione nel sequel di Wonder Woman

Mentre Gal Gadot è la prima attrice ad aver interpretato l’iconica Wonder Woman sul grande schermo, Lynda Carter è stata la prima a vestire i panni di Diana Prince in televisione, nella serie tv degli anni ’70. Per tre stagioni la Carter ha interpretato la leggendaria eroina nell’amata serie che è rimasta una delle più iconiche serie tv della DC Comics di tutti i tempi.

L’attrice ha recentemente rilasciato un’intervista a People, dove ha svelato che, inizialmente, doveva apparire nel film diretto da Patty Jenkins. A causa, però, dei tempi, alla fine la cosa non è andata in porto. Nonostante ciò, Lynda Carter ha svelato che lei e la Jenkins hanno parlato di un possibile ruolo nel sequel:

“Stavamo provando a farmi apparire nel primo film, ma alla fine non è stato possibile a causa delle tempistiche. Dipende tutto da Patty, e se la cosa può funzionare, sarà divertente e fantastico fare parte del sequel. Se sono disponibile a quest’opportunità? Assolutamente! Adoro Patty Jenkins, e sarebbe grandioso far parte del progetto. Vedremo come si evolverà il tutto“.

FONTE: People