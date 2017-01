M. Night Shyamalan rivela di voler dirigere un episodio di Stranger Things II

Matt e Ross Duffer aka i Duffer Brothers hanno iniziato la propria carriera in televisione con la serie prodotta da M. Night Shyamalan: Wayward Pines. Ora però, stando ai recenti rumors, sembra che proprio lo stesso Shyamalan abbia chiesto ai talentuosi fratelli di poter dirigere un episodio della loro acclamata serie TV: Stranger Things.

In una recente chiacchierata con Digital Spy il regista ha ammesso che gli piacerebbe dirigere un episodio di Stranger Things stagione 2: ”I miei ragazzi hanno fatto davvero tanta strada, hanno lavorato con me in Wayward Pines e adesso, dato che giravano nei dintorni di casa mia, mi son chiesto: perché non mi assumete per dirigere un episodio di Stranger Things?”

Shyamalan, che possiamo trovare in questo momento nelle nostre sale cinematografiche col suo ultimo film: Split (qui trovate la recensione delle pellicola), non sembra però avere tante possibilità di dirigere uno degli episodi. Stando alle recenti informazioni sarebbe molto impegnato con le riprese del reboot sulla serie TV anni ’90 ”I Racconti della Cripta”. Inoltre, il produttore esecutivo, Shawn Levy, ha già promesso che, per mantenere intatta la magia della prima stagione limiterà la regia alla coppia dei fratelli Duffer, come premio per il grande lavoro svolto e il plateale successo ottenuto.

La seconda stagione di Stranger Things sarà composta da nove episodi e chiaramente verrà prodotta sempre dal colosso Netflix.

Fonte: Heroichollywood