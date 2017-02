Macchine Mortali: Hera Hilmar sarà la protagonista del film prodotto da Peter Jackson

Si sta pian piano formando il cast di Macchine Mortali, adattamento cinematografico della serie di quattro libri di Philip Reeve. La nuova arrivata è Hera Hilmar che si è aggiudicata il ruolo da protagonista accanto ai già scritturati Robert Sheehan e Ronan Raftery. Il film sarà diretto da Christian Rivers e prodotto da Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens con la Universal Pictures e la Media Rights Capital.

Christian Rivers è da tempo stretto collaboratore di Jackson per il quale ha iniziato come artista degli storyboard, passando poi alla supervisione degli effetti visivi e successivamente come regista di seconda unità nella trilogia dello Hobbit e infine nel remake di Il Drago Invisibile. Per questo suo passaggio alla regia ha scelto una storia futuristica che indaga la storia di Tom, giovane Apprendista Storico di Terza Classe, che vive in una Londra intenta ad aggirarsi per il mondo ormai deserto cercando di divorare altre città più deboli allo scopo di procacciarsi schiavi e risorse. Ancora non è fissata una release ufficiale per il film.