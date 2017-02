Maccio Capatonda presenta Omicidio all’Italiana: “Il mio turismo dell’orrore”

È stato presentato a Roma Omicidio all’Italiana, nuovo film scritto ed interpretato da Marcello Macchia in arte Maccio Capatonda. Nel paesino di cui è sindaco il suo personaggio viene commesso un presunto omicidio che darà alla cittadina una nuova vita e popolarità. “Il film è stato pensato sul turismo dell’orrore” ha dichiarato il regista “L’idea parte da cosa è successo all’Isola del Giglio e poi mi sono informato su cosa fosse successo ad Avetrana. Per scrivere parte del film ho passato anche qualche giorno a Cogne. Ormai ci appassioniamo a queste storie come se fossero serie TV o partite di calcio. C’è una scena dove spero si possa chiarire tutto il mio intento.“.

Importanti in questo film sono soprattutto le figure femminili. Prima tra tutte quella interpretata da Roberta Mattei, l’unica che sembra uscirne pulita da questa critica grottesca: “Il personaggio mi è piaciuto subito anche per motivi personali. Rappresenta la reazione che tutti noi abbiamo quando accendiamo la TV, ovvero stupore misto ad impotenza per quello che succede“. Mentre ad Antonia Truppo è stato permesso di fare un piccolo ruolo completamente diverso da quello che di solito gli viene affidato: “Mi è stata data la possibilità di sfatare una cosa che già avevo fatto e di renderla divertente. Ho dimostrato finalmente che so fare anche le commedie.”. Altra interpretazione chiave è quella di Sabrina Ferilli, assente all’incontro con la stampa, ma entusiasta della riuscita del film. “Quando ho scritto la parte avevo già in mente lei, era la mia prima scelta” ha raccontato Capatonda “Lei mi conosceva poco ma quando ha letto la sceneggiatura le è piaciuta subito ed ha accettato. Sul set abbiamo cercato di renderla più credibile possibile, è stata molto complice e si è innamorata anche di Helbert Ballerina.”.

Proprio grazie alle interpretazione degli attori Maccio Capatonda dice di essere riuscito ad alzare L’asticella della qualità del suo cinema che in questo caso mescola generi e citazioni da Funny Games e Point Break, il tutto per mostrare quanto la realtà a volte sia scollata da quello che la tecnologia ci mostra: “I processi tecnologici sono più avanzati della realtà stessa. Non so quanti anni ci vorranno prima di poter raggiungere e capire quello che la tecnologia già fa.“.