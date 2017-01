Sono state diffuse quattro nuove clip ufficiali della Black & Chrome edition di Mad Max: Fury Road che mostrano esattamente il film di George Miller per come era stato originariamente concepito, ovvero in bianco e nero.

L’edizione, uscita per l’Italia con la dicitura High Octane Edition, che comprende anche tutti e tre i film della serie originale con Mel Gibson e la versione a colori di Fury Road con Tom Hardy, è già disponibile all’acquisto. Potete visualizzare le clip di seguito.