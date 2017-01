Mad Max: pronto un sequel con Tom Hardy?

Da quando è uscito il primo capitolo della nuova saga di Mad Max nel 2015 non si fa altro che parlare del sequel. Inizialmente era stato annunciato un prequel sulla figura di Furiosa dal titolo Mad Max: The Wasteland, poi però del progetto non se ne è più parlato. In queste ore, invece, sta tornando prepotentemente il rumor di un capitolo successivo a quello visto due anni fa che sulle pagine di ComicBook danno come imminente.

Inutile dire che ci si aspetta una conferma anche del protagonista Tom Hardy che in Fury Road non ha fatto per nulla rimpiangere l’originale Mel Gibson. Di questo annuncio sembra in attesa anche lo stesso attore inglese che ha dichiarato: “Non so ancora quando tutto prenderà il via. Sono in attesa di una chiamata.“. Aspettiamo dunque che George Miller e compagni confermino l’imminente produzione di un nuovo Mad Max da cui ci attende, almeno, gli straordinari risultati del capitolo precedente.