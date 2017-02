Mad To Be Normal: David Tennant e Elisabeth Moss nel primo trailer

È stato diffuso in streaming il primo trailer di Mad To Be Normal, biopic con protagonisti David Tennant e Elisabeth Moss. Il film, diretto da Robert Mullan, sarà presentato in anteprima mondiale al festival di Glasgow.

La storia racconta la vicenda dello psichiatra di fama mondiale RD Laing e della sua particolare comunità al Kingsley Hall, nell’East London, durante gli anni Sessanta. Di seguito, oltre al trailer, potete visualizzare le prime immagini ufficiali.

Nel cast troviamo anche Michael Gambon e Gabriel Byrne. L’uscita nelle sale britanniche è prevista per la prossima primavera.