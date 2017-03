Mal di pietre: trailer italiano per il film con Marion Cotillard

Good Films ha diffuso il trailer italiano di Mal di pietre, adattamento dell’omonimo romanzo di Milena Agus con protagonista Marion Cotillard.

Il film è co-scritto e diretto da Nicole Garcia e nel cast troviamo anche Àlex Brendemühl e Louis Garrel. L’uscita nelle nostre sale è prevista per il 13 aprile 2017.

Sinossi: Gabrielle è stata costretta dai genitori a sposare José, un uomo buono e onesto, sperando che in questo modo la donna smetta di fare parlare di sè e diventi agli occhi di tutti una donna rispettabile. Quando viene ricoverata in una clinica sulle Alpi per curare dei calcoli renali incontra André Sauvage, tenente dell’esercito rientrato dall’Indocina a causa di diverse ferite. L’incontro fatale fa rinascere in lei il desiderio di un amore assoluto e totale.