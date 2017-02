Man of the People: Robert Downey Jr. protagonista del nuovo film di Richard Linklater

Come riportato da The Playlist, Annapurna Pictures ha annunciato oggi un progetto che la vedrà collaborare con la Team Downey di Susan e Robert Downey Jr. per quanto riguarda la produzione di un film, ancora senza titolo, basato sull’episodio Man of the People del podcast Reply All. Alla regia ci sarà Richard Linklater con lo stesso Downey Jr. in trattative per la parte da protagonista.

Il podcast racconta della vera storia del dottor John Brinkley, un ciarlatano truffatore che raggiunse la fama nella prima metà del Novecento grazie a falsi medicinali, populismo e con l’ausilio della tecnologia del tempo, la radio. A lui si contrappose il dottor Morris Fishbein, direttore della AMA (American Medical Association) che tentò di smascherare le illecite operazioni di Brinkley.

Linklater figurerà anche come co-produttore attraverso la sua Detour Filmproduction e la Gimlet Media di PJ Vogt, Tim Howard e Chris Giliberti. Il film dovrebbe essere pronto per il 2018, a due anni dall’ultima fatica del regista texano, Tutti vogliono qualcosa!! Si tratterebbe anche della seconda collaborazione tra Linklater e Downey Jr. dopo A Scanner Darkly – Un oscuro scrutare.