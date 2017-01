Manifesto: i tredici volti di Cate Blanchett nel trailer del film di Julian Rosefeldt

Vi avevamo parlato di Manifesto circa un mese fa, con l’uscita delle prime immagini ufficiali, ma ora possiamo finalmente dare uno sguardo al trailer del film sperimentale diretto da Julian Rosefeldt e interpretato da Cate Blanchett che verrà proiettato prossimamente al Sundance Film Festival.

Manifesto non è che la trasposizione cinematografica di un’installazione artistica costruita a marzo 2015 negli ambienti dell’ Australian Centre for the Moving Image. L’attrice veste i panni di ben tredici personaggi diversi, come potete vedere nel trailer qui sotto.