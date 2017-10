Manifesto: la recensione del film con Cate Blanchett

Dei grandi attori si dice che potrebbero commuoverci anche solo recitando una lista della spesa. Non è esattamente questo che fa Cate Blanchett in Manifesto; ma ci va molto, molto vicina. L’attrice due volte premio Oscar (per The Aviator e Blue Jasmine) in poco più di un’ora e mezza si trasforma in tredici diversi personaggi, si muove in tredici diversi ambienti e adotta tredici accenti distinti. Tutto questo per mettere in scena decine e decine di manifesti politici, artistici e filosofici, sempre che per un manifesto possa farsi questa distinzione.

È il regista e artista video tedesco Julian Rosefeldt a ideare questo omaggio al manifesto, inteso come forma d’arte a sé stante. Perché se gli intenti formalmente dichiarati in questi documenti non sempre si sono realizzati, possono almeno essere onorati tramite la trasformazione delle parole bellissime che li compongono in brillanti monologhi.

Solo Cate Blanchett, con la sua espressività e il perfetto controllo della voce e del ritmo, poteva infondere tanta vita in manifesti che per la maggior parte di noi sono lettera morta. Impossibile immaginare un altro interprete che con tanta disinvoltura smetta i panni della anchorwoman per entrare in quelli di un barbone. O che salti dal ruolo di una punk a quello di una madre ultra-religiosa, passando per la coreografa, l’operaia e la maestra elementare. Tredici personaggi in solo undici giorni di riprese, eppure ognuno ha il suo spessore e la sua identità, e tutti si susseguono l’uno all’altro in un affascinante gioco di incastri.

La voce dell’attrice ci fa immergere nel pensiero di Fontana o di Breton, di Marinetti o di Kandinsky, in un viaggio che parte dal Manifesto del Partito Comunista per terminare nel Dogma 95. E allo stesso tempo la regia di Rosefeldt, come un coprotagonista, si muove tutt’intorno alla Blanchett, bilanciando il suo debordante talento con le distanze, le architetture, gli spazi aperti o claustrofobici, il colore o l’assenza di colore. Un balletto di suono e immagine che, nato come una galleria di tredici installazioni video, approda sotto forma di film nelle nostre sale, purtroppo per soli tre giorni.

Manifesto sarà al cinema dal 23 al 25 Ottobre.