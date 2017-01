Mark Hamill legge il tweet di buon anno di Trump con la voce del Joker

Tra le tante cose per cui i Golden Globes 2017 verranno ricordati ci sarà sicuramente l’accorato monologo anti-Trump di Meryl Streep, che ha suscitato innumerevoli reazioni più o meno di supporto, compresa la sprezzante replica di Trump che l’ha definita “una lacchè di Hillary”. Ma la Streep non è certo l’unica celebrità ad aver approfittato in maniera geniale dell’esposizione di questi giorni per prendersela con il neo-eletto Presidente USA: tra le star di Hollywood sono in molti a non aver gradito il risultato delle elezioni.

Tra questi Mark Hamill, che rivedremo nei panni di Luke Skywalker il prossimo dicembre in Star Wars: episodio VIII ma che ha anche prestato la voce ad uno dei criminali più folli e terrificanti del Dc Universe nella sua versione animata: il Joker. Chi non ricorda la bellissima Batman: the animated series, rilasciata dalla Warner nei primi anni ’90 e famosa per essere uno dei migliori adattamenti delle storie di Batman, specie per quanto riguarda i cattivi (da noi Joker aveva la voce del bravissimo Riccardo Peroni)? Hamill, che ha continuato a prestare la voce al Joker anche nei lungometraggi animati più recenti come Batman: the killing joke (Sam Liu, 2016) e nei videogiochi come Arkham Asylum, ha diffuso su Twitter l’8 gennaio una registrazione in cui legge con quella voce il tweet di buon anno di Donald Trump:

“Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don’t know what to do. Love!” Buon Anno a tutti, compresi i miei molti nemici e coloro che mi hanno combattuto e perso a tal punto che si sono ritrovati senza sapere che fare. Auguri!

Ecco come suona il messaggio di Trump letto da Mark Hamill:

La mossa di Hamill è stata semplice quanto geniale: con quella voce il contenuto del messaggio, relativamente povero, non può che suonarci sinistro e inquietante. Il titolo della registrazione è “Trumpster: quote #1”, ossia “Citazione n.1 da Trumpster”, per cui è lecito aspettarsi che Hamill non si lascerà scappare l’eventuale occasione di ripetere la gag.