Mark Ruffalo anticipa il nuovo trailer di Thor: Ragnarok

Manca una settimana al Comic-Con di San Diego, e i fan Marvel possono aspettarsi grandissime sorprese. Hulk in persona, Mark Ruffalo, tramite un tweet, ha rivelato di aver avuto un’anteprima di ciò che i Marvel Studios hanno in programma per il loro panel.

Ecco il tweet di Mark Ruffalo, in cui l’attore svela di aver visto ciò che la Marvel presenterà al Comic-Con la prossima settimana. Ruffalo sembra molto entusiasta:

Marvel Fans… I just saw a preview of what Marvel is showing at Comic-Con. You are about to get your mind blown! Best I've seen yet. Kaboom — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 13, 2017

A questo tweet ne ha fatto seguito un altro. Ruffalo ha condiviso le sue reazioni relative al nuovo trailer di Thor: Ragnarok. Hulk, interpretato dall’attore, è uno dei membri del cast della pellicola e, come potrete ricordare dal primo trailer che è approdato online, sarà protagonista di uno scontro abbastanza intenso con il Dio del Tuono.

Nel tweet di seguito, Ruffalo anticipa che scopriremo presto il vincitore della battaglia:

Saw new Thor3 trailer today. Amazing!!! Guess who wins in a fight between Thor and Hulk? There seems to be a little confusion. You'll see. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 13, 2017

Ulteriori dettagli saranno rivelati al Comic-Con, che si terrà da Giovedì 20 Luglio a Domenica 23 Luglio. Il panel della Marvel è previsto per Sabato 22 Luglio dalle 5:30pm alle 7:00pm nella Hall H.

FONTE: Mark Ruffalo