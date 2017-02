Martin Scorsese, fresco di contratto con Netflix, dichiara: “Guardare un film in TV non è l’ideale”

Nonostante il recente contratto che lo legherà a Netflix per la produzione e la distribuzione del suo prossimo film, The Irishman, Martin Scorsese rimane fermamente convinto che la sala cinematografica rimanga l’ambiente ideale per la fruizione di un film.

Parlando al BFI Southbank, Scorsese ha, infatti, dichiarato: “Il problema adesso è che tutto intorno al frame che stiamo guardando c’è qualcosa che ci distrae. Adesso possiamo guardare i film sugli iPad, puoi rinchiuderti in una stanza e metterlo davanti alla faccia, ma io troverei sempre qualcosa qui e là che catturi la mia attenzione e mi distragga, anche guardare un film su un grosso schermo televisivo non è l’ideale: c’è sempre roba attorno a tutta la stanza. Un telefono che squilla. Gente che va e viene. Non è il modo migliore”.

Fonte: Screen Daily