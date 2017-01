Martin Scorsese rinuncia al biopic su Frank Sinatra

Qualche mese fa era stato annunciato che Martin Scorsese aveva intenzione di realizzare un biopic su Frank Sinatra. La notizia aveva elettrizzato i fans ma non la famiglia dell’immortale cantante. Infatti, stando a quanto era stato detto nelle prime ore, il regista aveva intenzione di svelare anche i lati più oscuri della vita di Sinatra su cui gli eredi non sembrano concordare. Pare che sia per questo che siano arrivate le parole di concedo di Scorsere:

Non possiamo farlo. Credo che l’idea sia del tutto da accantonare. La famiglia di Sinatra non è d’accordo con il film. Certe cose sono difficili per una famiglia e lo capisco perfettamente. Se però vi aspettate che io faccia il film tralasciando certi aspetti, vi sbagliate. Il problema è che Sinatra come uomo era complesso. Ognuno è così complesso. Ma Sinatra in maniera particolare.

Due sceneggiatori erano già al lavoro sullo script (Phil Alden Robinson e Billy Ray) ed i rumors volevano che Scorsese avesse già scelto Leonardo DiCaprio come protagonista. Purtroppo non potremo mai vedere come sarebbe stata la sua interpretazione.