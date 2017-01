Martin Scorsese: da Mean Streets a Silence, il percorso del “Fellini d’America”

Tra i nomi più lucenti e conosciuti del moderno mondo cinematografico spicca sicuramente quello di Martin Scorsese. Il regista di New York, un predestinato fin da piccolo alla grandezza, ha conosciuto alti e bassi in una carriera infinita e dalle mille sfaccettature. Nato nel 1942 da una famiglia di origini italiane, più precisamente sicule, Scorsese è cresciuto a New York nel quartiere di Little Italy, dove viene messo da parte ed emarginato a causa della sua asma e della statura minuta.

“Vivendo nella Little Italy di Manhattan potevi scegliere fra diventare gangster o prete. Io scelsi la via religiosa, ma finii per diventare un regista”. Vicino a prendere i voti come prete a 14 anni, il futuro regista decise (fortunatamente) di ritornare sui suoi passi e di iscriversi ad un corso di cinematografia alla New York University. Qui produrrà il suo primo lungometraggio nel 1967 “I call first” uscito definitivamente nel 1969 con il nome “Chi sta bussando alla mia porta?”, e fu recensito per la prima volta da Roger Ebert che lo definì come il nuovo “Fellini d’America”.

Era l’inizio di una carriera stupefacente tra il rock e la malavita. Il suo amore per la musica si avverte forte già dal film che ha dato il via alla sua carriera: Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno. È qui che oltre a porre le basi per un fortunatissimo sodalizio con l’attore feticcio Robert de Niro, Scorsese esplode, rigettando tutto quello che ha dentro, il suo concetto di cinema e l’infanzia che tanto lo ha segnato. I caratteri sono da subito chiari: al centro della storia c’è un antieroe emarginato, un uomo come tanti che non ha nulla di più rispetto a chi gli sta intorno ed una fotografia cupa, quasi claustrofobica che va ad incorniciare un ambiente malavitoso e malsano. Scene crude ed un linguaggio pungente e colorito sono elementi imprescindibili per il regista newyorkese, tutto per dare alle immagini la realtà che il suo cinema deve esprimere, gli eccessi e la follia dell’uomo.

Nel 1976 è la volta di un altro dei capolavori del regista: Taxi Driver, un film totalmente introspettivo, che analizza l’instabilità mentale di Travis Bickle, un ex soldato che ha combattuto in Vietnam, ma che non riesce più ad integrarsi nella società. È una continua chiacchierata fra spettatore e protagonista, dove il primo vede come una divinità onnisciente quello che accade, ma che inerme non può interrompere il normale corso di una società che si dimostra intollerante ed poco comprensiva. Durante la ripresa dei sui film, Scorsese è solito lasciare ai suoi attori un grande spazio di improvvisazione, difatti la celebre scena allo specchio di Robert De Niro è stata completamente improvvisata dall’attore.

Eppure la voglia di sperimentare non si ferma qui. Nel 1977 il regista decide di dedicare alla sua città un musical: New York, New York con un cast di tutto rispetto. Il risultato non fu entusiasmante al botteghino, e questo scatenò una profonda crisi culminata con l’abuso di psicofarmaci e droga.

Se volessimo indicare un film che più di tutti ha segnato la vita di Scorsese allora quello è Toro Scatenato del 1980. “Lo girai come un kamikaze. Ce l’avevo messa tutta. E pensavo che sarebbe stato il mio ultimo film“. Era ormai al limite, un divorzio, una dipendenza da droga e problemi di emorragie interne. A tirarlo fuori da questo tunnel oscuro però è stato il suo amico e collaboratore Robert de Niro con il film, una storia di redenzione e di forza di un uomo che soffre e ha fatto soffrire chi gli sta intorno (lo ammetterà lo stesso regista: “Quel film parlava di me!”). Ad aiutarlo ulteriormente ci sarà chi all’inizio lo ha sostenuto, ovvero Roger Ebert, premiandolo al Festival di Toronto. Il regista si riavvicina così al mondo del cinema che da piccolo lo aveva aiutato e che ora gli stava dando un’altra possibilità di ritornare alla vita.

Gli anni 90 sono altrettanto prolifici per Scorsese, che crea un’altra delle sue pietre miliari. Violenza, linguaggio forte (per 300 volte è stata usata la parola fuck) e droga, tutto questo è Quei bravi ragazzi. Un film che dimostra tutta la sua abilità di storico della malavita italoamericana sotto uno sfondo rock tra Rolling Stones e Sid Vicious.

Seguì l’epoca dei due kolossal di Scorsese: Gangs of New York e The Aviator, prime collaborazioni con Leonardo di Caprio. Il primo, che analizza le radici più profonde della malavita newyorkese in 168 minuti, è stato definito dal regista come l’ultimo vero kolossal realizzabile in studio, in un’ambientazione completamente ricostruita negli studi di Cinecittà. Nel 2006 invece il regista gira The Departed – Il bene e il male, ritorno sulla scia della malavita italoamericana che gli fa conquistare il tanto agognato oscar alla regia.

Seguirono a questo altri lavoro come Shutter Island e Hugo Cabret (Il primo film in 3D di Scorsese), fino ad arrivare al suo ennesimo urlo primo del “silenzio”, The Wolf of Wall Street. Un ritorno al passato di Quei bravi ragazzi con droghe, sesso, eccessi, follia e denaro in un’ambientazione nitida e colorata, ma dai tratti oscuri e malsani.

Ora è la volta di Silence, l’adattamento cinematografico del romanzo di Shūsaku Endō, un progetto che si trascina dietro da 20 anni, e che finalmente è stato terminato. Qui il tema religioso suona come vera antitesi dopo The Wolf of Wall Street e racconta delle persecuzione dei cristiani in Giappone; segnale che per un regista rock come Scorsese le vie di mezzo non esistono affatto.