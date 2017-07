La Marvel presenta la statua di Thanos al D23 Expo

La Disney ha svelato il suo angolo dedicato alla Marvel al D23 Expo, in cui possiamo dare un primo sguardo al terribile villain che ci attende in Avengers: Infinity War, Thanos. Grazie a Stich Kingdom abbiamo un’anteprima della nuova statua di Thanos, posizionata accanto a dei manichini che mostrano i costumi sia di Thor: Ragnarok che di Black Panther. Nelle foto possiamo notare che accanto alla statua del villain c’è anche qualcosa ancora nascosto, che la Marvel ha deciso di non svelare per qualche altro giorno. Chissà cosa si cela sotto quel mantello nero.

I costumi di Thor: Ragnarok sono quelli indossati da Thor, Valkyrie (Tessa Thompson), e il Gran Maestro di Jeff Goldblum, mentre quelli di Black Panther sono i costumi delle guardie del corpo del Re T’Challa, ovvero coloro che appartengono all’elite nota come Dora Milaje nella pellicola, e i costumi indossati dall’anziano saggio Zuri, interpretato da Forest Whitaker, così come lo stesso costume di Black Panther insieme a un nuovo banner del film.

In aggiunta, queste foto presentano anche il modello della nuova attrazione di Guardiani della Galassia, inaugurata all’inizio dell’anno al California Adventure park della Disney. Potete dare un’occhiata alle suddette foto qui di seguito:

FONTE: Stich Kingdom