Mary Poppins Returns: Angela Lansbury si unisce al cast del film

Mary Poppins è un caposaldo nella storia della Disney, un classico di altri tempi, che tutti amano indistintamente. La Disney, quindi, non poteva non ripescarlo, rispolverandolo con un tocco di modernità. Il tanto chiaccherato sequel della tata più celebre del mondo, Mary Poppins Returns, non solo arriverà presto nelle sale cinematografiche, ma vanta anche un cast di tutto rispetto.

La nota Signora in giallo, Angela Lansbury, è entrata ufficialmente nel cast del sequel, andando ad affiancare Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep, Colin Firth e Dick Van Dyke. La Lansbury vestirà i panni della Baloon Lady, un personaggio che proviene direttamente dalla serie di romanzi dedicati a Mary Poppins, scritti da P.L. Travers. L’attrice non è estranea ai progetti della Casa di Topolino, dato che ha recitato anche in un altro classico del 1971, Pomi d’ottone e manici di scopa (altra commedia musicale che purtroppo è considerata meno rispetto a Mary Poppins, ma rappresenta in egual maniera un altro gioiellino regalatoci dal nostro caro Walt) e ha anche doppiato Mrs. Bric nel classico d’animazione La Bella e la Bestia.

La storia del sequel è ambientata durante il periodo della Depressione (anni ’30) a Londra, con i bambini Michael (Ben Whishaw) e Jane (Emily Mortimer) ora cresciuti. Michael soffre per una perdita personale, per tale motivo Mary Poppins (Emily Blunt) torna con un ottimista lampionaio di strada, Jack, interpretato da Lin-Manuel Miranda.

L’uscita di Mary Poppins Returns nelle sale è prevista per il 25 Dicembre 2018.

