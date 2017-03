Mary Poppins Returns: Emily Blunt in costume nella prima foto del sequel

La Disney ha rilasciato in esclusiva una primissima foto di Mary Poppins Returns, permettendoci di dare un’occhiata a Emily Blunt nei panni della leggendaria e amata tata Mary Poppins.

Dall’immagine possiamo già intuire quali saranno i simboli che aiuteranno Emily Blunt a trasformarsi in una perfetta Mary Poppins: uno splendido cappotto blu cobalto, un cappello rosa antico con una piuma come decorazione. Sembra, inoltre, che Mary sia sulla Cherry Tree Lane, la nota via dove la primissima severa, ma stravagante, tata è arrivata per prendersi cura dei bambini della famiglia Banks 20 anni prima.

Il sequel si basa sulle storie narrate da P.L. Travers (ricordate la scorbutica scrittrice di Mary Poppins che ha interpretato Emma Thompson in Saving Mr. Banks al fianco di Tom Hanks nei panni di Disney? Ecco proprio lei), e vanta una sceneggiatura di David Magee (Vita di Pi), con Rob Marshall (Chicago, Into the Woods) dietro la macchina da presa.

La storia è ambientata durante il periodo della Depressione (anni ’30) a Londra, con i bambini Michael (Ben Whishaw) e Jane (Emily Mortimer) ora cresciuti. Michael soffre per una perdita personale, per tale motivo Mary Poppins (Emily Blunt) torna con un ottimista lampionaio di strada, Jack, interpretato da Lin-Manuel Miranda.

Il cast di Mary Poppins Returns, oltre ai nomi sopracitati, è composto anche da Julie Walters, Colin Firth, Meryl Streep, e Dick Van Dyke nei panni Mr. Dawes Jr., direttore del consiglio d’amministrazione della Fidelity Fiduciary Bank, ora gestita dal personaggio interpretato da Colin Firth, William Weatherall Wilkins.

FONTE: EW