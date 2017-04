Mary Queen of Scots: Margot Robbie sarà la Regina Elisabetta

Anche se il progetto non ha ancora ricevuto ufficialmente il via libera, Margot Robbie è entrata nel cast di Mary Queen of Scots, pellicola storica in cui affiancherà Saoirse Ronan.

Saoirse Ronan è entrata nel cast già da qualche anno, quando si vociferava che avrebbe interpretato il ruolo principale, ovvero Maria Stuarda. Margot Robbie vestirà i panni della Regina Elisabetta.

Incoronata Regina di Scozia quando aveva meno di un anno, la leader del sedicesimo secolo, Maria Stuarda, fu costretta ad abdicare il proprio trono e, in seguito, giustiziata con il presunto coinvolgimento di tentato omicidio nei confronti della cugina, la Regina Elisabetta I.

Mary Queen of Scots, originariamente scritto da Michael Hirst, sarà diretto da Josie Rourke.

FONTE: Comingsoon.net