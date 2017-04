Master of None: nuovo trailer per la seconda stagione della serie di Aziz Ansari

Dopo il breve teaser di qualche settimana fa, Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale della seconda stagione di Master of None, serie creata e scritta da Aziz Ansari, disponibile sulla piattaforma digitale dal 12 maggio 2017.

Come noto, la seconda stagione sarà in larga parte ambientata in Italia, le riprese si sono svolte a Modena mentre dalle prime immagini possiamo ammirare alcuni scorci della campagna toscana. Tra le new entry del cast anche la nostra Alessandra Mastronardi (To Rome with Love, C’era una volta Studio Uno).