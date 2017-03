Matrix: la Warner Bros. Pictures prepara il reboot e ha già una star in mente

Secondo Hollywood Reporter, la Warner Bros. Pictures è seriamente intenzionata a preparare un nuovo capitolo della leggendaria saga di Matrix.

Quello che ha in mente la casa di produzione non sarà di certo un sequel ma un reboot, ispirato alla saga originale creata dai fratelli Wachowski, oggi sorelle visto le recenti operazioni.

La Warner, sempre secondo Hollywood Reporter, avrebbe ingaggiato Zak Penn per scrivere uno script di questo nuovo progetto e a quanto pare la produzione sembrerebbe interessata ad avere Michael B. Jordan in uno dei ruoli principali, ma al momento sono solamente rumors.

Lo storico produttore Joel Silver e le stesse sorelle Wachowski, ad oggi non si sono ancora espressi su questo nuovo progetto in cantiere, ma vi terremo aggiornati come sempre su ulteriori sviluppi.

