Matrix: un prequel sul giovane Morpheus?

In queste ore non si fa altro che parlare del ritorno al cinema di Matrix. Dopo il polverone alzato da Zak Penn, le testate internazionali hanno cominciato a formulare ipotesi sulle modalità in cui potremo rivedere Neo e compagni. Secondo una di queste la Warner Bros. sta progettando di creare un universo condiviso che allarghi la prospettiva su tutto quello che ruota attorno alla saga principale.

Un esperimento del genere è stato fatto con successo con il franchise di Trasformers e pare sia proprio quello il modello che si vorrebbe seguire. Le indiscrezioni vorrebbero che in questi mesi si sia già iniziato a lavorare su un prequel che vedrebbe come protagonista un giovane Morpheus interpretato da Michael B. Jordan. Smentite invece tutte le voci intorno ad un eventuale reboot completo della saga come inizialmente si era ipotizzato.

FONTE: Birth Movies Death