Matt Reeves: “La Warner Bros. è entusiasta di The Batman”

Fortunatamente, recentemente, The Batman è stato protagonista di news diverse, rispetto a quelle che lo hanno caratterizzato qualche mese fa, quando la produzione sembrava già iniziare all’insegna di una sorta di maledizione. Oltre ad aver finalmente trovato il suo regista, Matt Reeves, è stato confermato che Ben Affleck rimarrà nei panni del Cavaliere Oscuro (dopo alcuni rumor che lo vedevano lontano dal personaggio).

Matt Reeves ha dichiarato di voler condurre The Batman verso una direzione più noir, ma non si sa molto altro riguardo alla pellicola. A ogni modo, grazie a Reeves sappiamo qualche dettaglio in più. Durante il tour promozionale dell’ultimo film del regista, The War – Il pianeta delle scimmie, Reeves ha parlato di The Batman e di come alcune storie classiche avrebbero influenzato il suo lavoro:

“Vi posso dire che abbiamo preso in considerazione alcune storie classiche, e ho anche cercato di sperimentare altre direzioni personali. La cosa interessante è capire come connettersi con queste storie, e come esse possano relazionarsi con il mondo in cui viviamo. Penso che trarrò parte dell’ispirazione da quelle storie, ma allo stesso tempo voglio provare a introdurre qualcosa che sia personale, e che possa essere anche importante per i tempi d’oggi. Ancora ovviamente sono tutte teorie, perché stiamo iniziando a lavorarci ora“.

Anche se il progetto è solo all’inizio, Reeves è convinto che la Warner Bros. sostenga la sua idea:

“Non ho mai lavorato con loro, ma l’esperienza che ho avuto con lo studio qualche anno fa è stata positiva. Mentre illustravo loro la mia idea, mi sembravano davvero entusiasti. Sono molto speranzoso e positivo al riguardo“.

