Maudie: ecco il trailer del film con Sally Hawkins e Ethan Hawke

È stato diffuso il trailer di Maudie, il nuovo film di Aisling Walsh , con Sally Hawkins e Ethan Hawke. Il film racconta la storia vera della pittrice canadese Maud Lewis Dowley, vissuta negli anni 30. Affetta da artrite reumatica fin dalla giovane età, Maud lascia la famiglia iperprotettiva e decide di andare a lavorare per conto suo. Trova un posto come governante e domestica da Everett Lewis, scapolo solitario e introverso.

Il film uscirà negli USA il 16 giugno 2017.

Su Maud Lewis Dowley è già stato fatto un documentario, The Illuminated Life of Maud Lewis. La pittrice canadese scoprì il suo talento spinta dalla madre a dipingere delle cartoline per il Natale. Qui sotto il trailer del film e alcune delle famose cartoline natalizie di Maud Lewis.