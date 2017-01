Mean Girls: Lindsay Lohan chiede il sequel

Quando uscì nel 2004 Mean Girls diventò da subito un cult tra i più giovani e registrò un incasso sorprendente dalla prima settimana dall’uscita nelle sale. Non solo, fece debuttare al cinema due delle attrici hollywoodiane che più spesso vediamo al cinema (Rachel McAdams e Amanda Seyfried) ed anche la giovane Lindsay Lohan che, a causa dei suoi eccessi, è stata meno fortunata nella sua carriera d’attrice. E’ proprio lei però a voler rilanciare il fenomeno Mean Girls dichiarando di aver scritto la sceneggiatura per un sequel. In un’intervista live via Facebook per la CNN ha detto:

È da tempo che faccio pressioni affinché venga realizzato Mean Girls 2, ma non dipende da me. Lo so, Tina Fey, Lorne Michaels e tutti quelli della Paramount sono molto impegnati, ma io non mollo e insisterò fino a quando non verrà fatto. Sto duramente cercando di far nascere Mean Girls 2, ho anche scritto una bozza di sceneggiatura. Ho solo bisogno di una risposta. So che Mark Waters, il regista, sarebbe felice di farlo.

Effettivamente ci fu un sequel nel 2011 interpretato da Meaghan Martin e Maiara Walsh ma fu un flop clamoroso ed i veri fan non lo considerano associato al primo episodio. Staremo a vedere se la Lohan riuscirà veramente a riportare in auge le vecchie atmosfere.