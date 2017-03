Megan Leavey: Kate Mara nel primo trailer del film

E’ arrivato online il primo trailer di Megan Leavey, nuovo dramma con protagonista Kate Mara. Nel film l’attrice interpreterà una giovane caporale della marina che, insieme al suo cane da combattimento, è impiegata nel dispiegamento in Iraq. Dopo un’udienza disciplinare si ritrova ad addestrare Rex, un cane ritenuto particolarmente aggressivo ma in grado di portare a termine oltre 100 missioni. Un’esplosione però rischia di mettere in serio pericolo le loro vite.

Nel cast anche Edie Falco, Ramón Rodríguez, Bradley Whitford diretti da Gabriela Cowperthwaite. Il film arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 9 Giugno, questo il trailer: