Mel Gibson e Vince Vaughn nel cast del nuovo film di S. Craig Zahler

Dopo aver collaborato in La battaglia di Hacksaw Ridge, Mel Gibson e Vince Vaughn reciteranno fianco a fianco nel nuovo film di S. Craig Zahler, noto per aver diretto il cannibal-western Bone Tomahawk.

Intitolato Dragged Across Concrete, il film racconterà di uno stoico agente di polizia, Ridgeman (Gibson) e del suo partner, Anthony (Vaughn), i quali si ritrovano sospesi dopo che un video che riprendeva i loro metodi violenti sono diventati virali.

Ancora nessun dettaglio sul resto del cast, ma la produzione dovrebbe prendere il via una volta uscito l’ultimo film di Zahler, Brawl In Cell Block 99. Ricordiamo che Gibson è in trattative per unirsi al cast della commedia Daddy’s Home 2.

Fonte: The Playlist